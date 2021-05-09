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09.05.2021 (18:30)

На главной площади Волгограда состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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Военный парад Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Павших борцов в Волгограде.

Всего более 2,3 тыс. военнослужащих приняли участие в Параде, в том числе военнослужащие Волгоградского и Камышинского гарнизонов Южного военного округа (ЮВО), а также представители других силовых ведомств.

Впервые в Волгограде приняли участие морские пехотинцы Каспийской флотилии, а также военнослужащие-женщины воинских частей гарнизона.

Кроме того, в парадном строю прошли знаменные группы с Государственным флагом Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации.

В составе механизированной колоны прошли реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», танки Т-90А, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», легендарный танк времен войны Т-34, а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72.

Более 50 военнослужащих оркестра Волгоградского гарнизона, исполнили парадный монтаж из 10 маршей, сыгранных без перерыва, а также 6 встречных маршей на объезд и приветствие командующего парадом.

Специально к Параду Победы, оркестр исполнил еще несколько маршей времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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