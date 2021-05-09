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09.05.2021 (17:40)

В честь 76-й годовщины Победы в Хабаровске состоялся главный праздничный салют в ВВО

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В честь Дня победы в Хабаровске в  22 часа 9 мая военнослужащие двух внештатных  салютных дивизионов от отдельного мотострелкового соединения  Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровский край,  с набережной реки Амур и площадки на спорткомплексе «Ерофей арена» произвели  праздничный салют. В ходе праздничного салюта было произведено 30 залпов из гаубиц Д-30 калибра 122 -мм, которые обеспечили шумовой эффект мероприятия.

Гости жители  города увидели в небе столицы Хабаровского края цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск салютных зарядов проведен с помощью  салютных установок.

Ранее,  военнослужащие внештатного салютного дивизиона провели ряд  тренировок.

В ходе проведения генеральной репетиции со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор  сделан на достижение синхронности работы расчетов при проведении орудийных залпов и запуска фейерверочных зарядов.

В обеспечении проведения салюта было задействовано более 100 военнослужащих мотострелкового соединения  Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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