09.05.2021 (18:15)
Военнослужащие ЮВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в городе Алагири Северной Осетии с Днем Победы
Военнослужащие мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в городе Алагире с 76-й годовщиной Победы.
Фронтовикам вручили памятные подарки и цветы, а также провели для каждого ветерана мини-парад. Под звуки торжественного марша шествует знамённая группа. Едва сдерживая слезы, ветераны были погружены в воспоминания о пережитых днях Великой Отечественной. Рассказывают о них с особым чувством. В ходе мероприятия оркестр соединения исполнил для ветеранов песни военных лет.
За воинские заслуги ветераны получили множество медалей, в том числе медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги».