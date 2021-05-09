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09.05.2021 (18:00)

Военнослужащие ЮВО возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева в Северной Осетии

Фото Видео

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественном мероприятие на площади имени дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева, в связи с празднованием 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Командование 58-й общевойсковой армии ЮВО совместно с представителями правительства РСО – Алания поздравили ветеранов со знаменательной датой и возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева. Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений солдат минутой молчания, в их честь салютной группой был дан троекратный залп.

Завершилось мероприятие прохождением военнослужащими роты почетного караула 58-й армии торжественным маршем.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 80 тысяч уроженцев Северной Осетии, и каждый второй не вернулся с полей сражений. Свою посильную лепту в общее дело внесли и сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии, которые не только боролись с преступностью в военное время, но и непосредственно в составе истребительных батальонов и партизанских отрядов громили врага.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Памятники , Великая Отечественная война (ВОВ)
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