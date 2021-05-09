09.05.2021 (17:35)

Самарский филиал ЦСКА установил мемориальный камень в память о ветеранах войны, служивших в армейском Клубе

Накануне на территории универсального спортивного комплекса «Стара Загора» самарского филиала ЦСКА открыли Аллею памяти участников Великой Отечественной войны – сотрудников СКА-16, г. Куйбышев и ЦСК ВВС, г. Самара.

На торжественном событии собрались коллектив самарского филиала ЦСКА во главе с начальником Романом Махониным, совет ветеранов Клуба под началом идейного вдохновителя закладки аллеи Валерия Громова, тренерский состав и воспитанники самарской спортшколы армейского Клуба, офицеры спортивной роты ЦСКА, г. Самара, а также воспитанники СШОР ЦСКА по плаванию и прыжкам в воду имени Г.Н. Прозуменщиковой, которые проводят в настоящее время спортивный сбор в Самаре.

«Каждый спортсмен в бою стоит нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов — надежнее батальона, если предстоит сложная боевая операция», — процитировал Роман Махонин слова Героя Советского Союза генерала армии И. Е. Петрова. – Спортсмены не остались в стороне от народной борьбы с фашизмом, внеся большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. А после Победы вернулись к спортивным тренировкам: достигали новых рекордов, прославляли Советский Союз на спортивной арене. Мы гордимся тем, что у истоков 16 СКА и ЦСК ВВС стояли и ветераны войны, с самого начала заложив правильные принципы воспитания армейских спортсменов. Пусть эта аллея будет живым подтверждением нашей признательности ветеранам за их ратный подвиг и достойный пример мирной жизни».

В посадке елей участвовали все собравшиеся, каждому хотелось внести свой маленький вклад в эту памятную аллею; ведь как сказал отец Иоанн, День Победы – этот тот единственный праздник в России, который объединяет абсолютно всех.

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