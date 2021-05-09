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09.05.2021 (17:45)

В Северной Осетии состоялось торжественное открытие парка Победы в селении Дур-Дур

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в торжественном открытии парка Победы, в связи с празднованием 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Идейным вдохновителем и непосредственным участником стал ветеран и почетный житель Дигорского района Сафарби Мухаевич Цалиев из села Дур-Дур, призванный в 1941 году, участвовавший в Сталинградской битве и битве за Курскую дугу. Долгожданную победу встретил в Вене. После возвращения домой активно участвует в увековечивании памяти солдат и их подвигах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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