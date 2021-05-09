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09.05.2021 (17:20)

В Ставрополе прошел военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Фото Видео

9 мая в центре Ставрополя, на площади имени Ленина, под руководством командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенанта Якова Резанцева, состоялся военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Основу парадного расчета составили военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО. В одном строю с ними прошли подразделения других силовых структур и ведомств Ставропольского края.

Военная техника была представлена бронетранспортерами БТР-82А, бронеавтомобилями «Рысь» и «Тигр», реактивными системами залпового огня «Град-М» и «Ураган», бронированными автомобилями КамАЗ-5350, зенитными установками ЗУ-23, артиллерийскими установками «Мста-Б» и тактическими ракетными комплексами «Точка-У».

Всего в военном параде приняло участие около 2-х тыс. военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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