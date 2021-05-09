09.05.2021 (17:30)
В Дагестане моряки Каспийской флотилии приняли участие в акции «Гудок Победы»
В Дагестане, в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошла акция «Гудок Победы».
В рамках мероприятия ровно в 12 часов 00 минут после сообщения о безоговорочной капитуляции Германии, озвученного голосом Ю.Б. Левитана прозвучали протяжные победные гудки, продолжительностью 15 сек. на всех кораблях, катерах и судах КФл.
Акция проводится ежегодно по инициативе Музея Мирового океана в целях сохранения памяти о беспримерном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Во Всероссийской акции «Гудок Победы» приняли участие корабли Каспийской флотилии, Северного, Черноморского, Балтийского флотов, а также суда Объединённой судостроительной промышленности.