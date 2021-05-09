09.05.2021 (17:15)

Военнослужащие 150-ой мотострелковой дивизии ЮВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 150-ой мотострелковой дивизии ЮВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

Военнослужащие 150-ой мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа (ЮВО), поздравили в Ростовской области ветеранов Великой Отечественной войны Березюк Николая Игнатьевича и Крюкову Анну Николаевну с Днем Победы.

Концертная бригада ансамбля песни и пляски соединения ЮВО выступила перед ветеранами, исполнив песни времен Великой Отечественной, о Родине, любви и защитниках Отечества.

Военнослужащие соединения ЮВО вручили памятные подарки и цветы ветеранам, а также организовали мини-парады во дворах их домов.

Также в поздравлении ветеранов приняли участие юнармейцы и представители районной администрации.

Анна Николаевна Крюкова родилась в Челябинской области. В 1941 году поступила на курсы поваров. В 1942 году её призвали в армию. По дороге следования к месту прохождения службы поезд, в котором она ехала, разбомбили. Анна Николаевна осталась жива. Воевала на Северо-Западном фронте.

Победу встретила в Кенинсберге, после войны вышла замуж, работала поваром.

Николай Игнатьевич Березюк ушел на службу в 1944 году, когда Красная Армия уже освобождала от фашистов Европу. Юных солдат, в числе которых оказался и Николай Игнатьевич, стали активно готовить к защите восточных рубежей страны. Правительство уже знало о грядущем военном конфликте с Японией.

Служба для Николая Игнатьевича Березюка закончилась в 1951 году. Тогда же он узнал, что его родное село оказалось практически уничтожено войной.

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