09.05.2021 (17:01)

Артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО в Уссурийске провели салют в честь Дня Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО в Уссурийске провели салют в честь Дня Победы

Праздничный артиллерийский салют в честь проведения Парада Победы состоялся в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа в Уссурийске. Мероприятие впервые проходило в парке «Зеленый остров».

Гости и жители города увидели в небе Уссурийска цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск салютных зарядов проведен с помощью фейерверочных комплексов 2А85 военнослужащими Восточного военного округа.

Шесть гаубиц Д-30 от отдельной бригады ВДВ произвели 30 холостых залпов с интервалом 30 секунд, которые обеспечили шумовой эффект мероприятия.



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