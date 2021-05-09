09.05.2021 (17:01)
Артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО в Уссурийске провели салют в честь Дня Победы
Праздничный артиллерийский салют в честь проведения Парада Победы состоялся в Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа в Уссурийске. Мероприятие впервые проходило в парке «Зеленый остров».
Гости и жители города увидели в небе Уссурийска цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и красного цвета. Запуск салютных зарядов проведен с помощью фейерверочных комплексов 2А85 военнослужащими Восточного военного округа.
Шесть гаубиц Д-30 от отдельной бригады ВДВ произвели 30 холостых залпов с интервалом 30 секунд, которые обеспечили шумовой эффект мероприятия.