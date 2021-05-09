09.05.2021 (16:55)
На Сахалине прозвучал праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне
В Южно-Сахалинске, в честь 76-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа провели праздничный салют.
Для проведения салюта были задействованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ».
Праздничный салют произведен в 22 часа по местному времени на площади Победы. Понаблюдать за феерическим действием на центральной площади пришли военнослужащие и местные жители, гости островной столицы.
В мероприятии приняли участие более 30 военнослужащих армейского корпуса военного округа.
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