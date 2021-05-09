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09.05.2021 (16:42)

Выставка авиационной техники впервые прошла в Екатеринбурге в День Победы

Фото Видео

Самолеты и вертолеты транспортного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) впервые показали Екатеринбуржцам в ходе статического показа авиационной техники 9 мая на территории военного аэродрома в Кольцове.

Выставочная экспозиция была представлена транспортными самолетами Ан-12, Ан-26 и пассажирским Ту-134, которые принимали участие в демонстрационном пролете авиации над Екатеринбургом в рамках военного парада в День Победы. Кроме того, в экспозиции были представлены турбовинтовой пассажирский самолет Ил-18, реактивный пассажирский самолет Ту-154, ближнемагистральный самолет Л-410, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ, ударный вертолет Ми-24П и машины технического обеспечения – топливозаправщики и аэродромные пусковые агрегаты. Для посетителей выставки на аэродроме работала полевая кухня и была организована концертно-развлекательная программа с участием солистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

На выставочной площадке военные летчики познакомили гостей с тактико-техническими характеристиками самолетов. Екатеринбуржцы смогли пройти в салоны самолетов, кабины пилотов и сфотографироваться.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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