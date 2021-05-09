09.05.2021 (16:45)

Инспекторы 100 ВАИ обеспечили безопасность дорожного движения в ходе проведения Парада Победы на Красной площади

Инспекторы 100-й ВАИ города Москвы совместно с подразделениями ГИБДД МВД России по г. Москве обеспечили безопасность дорожного движения в ходе передвижения техники парадного расчета механизированной колонны на главную площадь страны для участия в параде, посвященному 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также личный состав инспекции осуществил регулирование дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда парадных расчетов и ветеранов на Красную площадь.

Благодаря слаженности в работе экипажей ВАИ и ГИБДД, техника механизированной колонны и личный состав парадных расчетов были доставлены на Красную площадь в установленные сроки.

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