09.05.2021 (16:35)

Тихоокеанский флот во Владивостоке дал праздничный артиллерийский залп в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Тихоокеанский флот во Владивостоке дал праздничный артиллерийский залп в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

Во Владивостоке дан праздничный артиллерийский салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В память о героях войны над столицей Приморского края прозвучало тридцать залпов артиллерийских орудий. Запуск фейерверочных выстрелов проводился салютными установками 2А-85 соединения морской пехоты Тихоокеанского флота с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка с площадки на улице Батарейной в районе мыса Боброва, были задействованы 2 гаубицы Д-30.

Проведение салюта обеспечили около 30 военнослужащих на 4-х единицах техники.



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