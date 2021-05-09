09.05.2021 (16:30)

Начальник Главного управления военной полиции поздравил участников Парада на Красной Площади

Сегодня по окончании военного парада на Красной Площади, посвящённого 76 годовщине Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко поздравил участников парада и наградил ведомственными наградами Министерства обороны.

Парадный расчет военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации принимает участие в военном параде на Красной Площади в 3 раз. В этом году парадный растёт был представлен военнослужащими военной полиции Центрального военного округа.



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