09.05.2021 (16:30)
Начальник Главного управления военной полиции поздравил участников Парада на Красной Площади
Сегодня по окончании военного парада на Красной Площади, посвящённого 76 годовщине Победы Советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко поздравил участников парада и наградил ведомственными наградами Министерства обороны.
Парадный расчет военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации принимает участие в военном параде на Красной Площади в 3 раз. В этом году парадный растёт был представлен военнослужащими военной полиции Центрального военного округа.