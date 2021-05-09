09.05.2021 (16:20)

Вертолётчики Западного военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

В г. Павловске у Дома ветеранов и труда военнослужащие отдельного вертолётного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие вместе с юнармейским отрядом пушкинской средней школы исполнили песни военных лет, прошли под окнами Дома Ветеранов торжественным маршем.

Кроме того, вертолётчики подарили семье военного лётчика подполковника в отставке Леониду Чеченкину цветы и памятные подарки.

«Вы - наша гордость, наша сила, наше спасение. Вы подарили нам Победу, а вместе с ней жизнь, любовь, надежду и мирное небо над головой», - отметил штурман вертолётного звена Ми-8 майор Александр Гудзяк.

Леонид Степанович Чеченкин родился в 1928 г. В годы войны Леонид воевал в партизанском отряде в п.Вагино Смоленской области. Окончил Энгельскую военную авиационную школа пилотов им. Марины Расковой. Дважды находился в оккупации в районе сёл Козюлино и Белый берег. Проходил службу в 250 авиабазе дальней авиации, 4-ой и 76-й воздушных армиях. За время службы освоил истребитель Як-19, а также бомбардировщики Ту-2 и Ил-28



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