09.05.2021 (16:17)

В центре Новосибирска открылась выставка военной техники

Выставка вооружения и военной техники объединения Центрального военного округа (ЦВО) открылась в Новосибирске на площади Ленина в день празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На выставочной площадке размещены современный танк Т-72Б3М, бронеавтомобиль «Тигр», артиллерийская установка «Нона-СВК» и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» калибра 122 мм.

На площадке экспозиции все желающие могут ознакомиться с тактико-техническими характеристиками, боевыми возможностями образцов представленного вооружения и сфотографироваться.



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