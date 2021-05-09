09.05.2021 (16:15)

В Новосибирской области прошла акция "Знамя Победного мая"

Акция "Знамя победного Мая" в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) прошла в г.Искитим Новосибирской области.

Алое Знамя с шириной полотнища 5,6 метра и длиной 25 метров, общей площадью 140 кв. метров было пронесено военнослужащими Новосибирского гарнизона и курсантами военных вузов по улицам города в ходе проведения торжественного шествия.

На Знамени золотыми буквами размещены 20888 имен солдат и офицеров, которые были призваны из Искитима и Искитимского района в годы Великой Отечественной войны.

Информацию об участниках ВОВ с 2019 года тщательно собирали сотрудники военкомата. «Замечательно, что мы помним своих воевавших родственников, что все участвуем в акции «Бессмертный полк». Но нам хотелось вспомнить также тех, у кого, возможно, не осталось родственников, почтить их память и сохранить для потомков их имена», - рассказал военком Искитима Павел Дурандин.

После проведения акции Знамя было передано на хранение в Искитимский историко-художественный музей.

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