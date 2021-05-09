09.05.2021 (16:10)

Парадные расчеты ЦВО и 36 единиц раритетной военной техники приняли участие в торжественном шествии в городе-спутнике Екатеринбурга в День Победы

Пешие парадные расчеты Центрального военного округа, воспитанники кадетских классов и 36 единиц раритетного военной техники приняли участие в торжественном шествии, прошедшем в День Победы в городе-спутнике Екатеринбурге – Верхней Пышме.

За торжественным шествием наблюдал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В торжественном шествии приняли участие пешие расчеты Центрального военного округа, барабанщики Екатеринбургского суворовского училища, кадеты и юнармейцы Верхней Пышмы, военнослужащие Росгвардии, а также механизированная колонна из 36 единиц раритетной военной техники.

В составе мехколонны прошли бронеавтомобили, автомобили, самоходные и прицепные артиллерийские орудия, тягачи, мотоциклы и танки. Среди них легендарные танки Т-34, пятибашенный танк Т-35 и созданная на "Уралмашзаводе" самоходка-истребитель танков СУ-100. Впервые в шествишли боевые машины, поставленные союзниками СССР по программе ленд-лиза. Среди них танк "Шерман", автомобили "Виллис" и "Студебекер". За рычагами управления раритетных машин в этом году сидели преимущественно ветераны Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов.

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