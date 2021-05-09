09.05.2021 (16:30)

В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2021 г. на Красной площади г. Москвы состоялся военный парад в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Общая численность пешей колонны составила более 12 тысяч военнослужащих. В этом году пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов. В ее состав вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», а также представители других силовых ведомств: ФСБ, Росгвардии и казачьего войска.

Парадный расчет военнослужащих женского пола составили представительницы Военного университета, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

На Красной площади пронесли исторические Боевые знамёна воинских частей, награждённых в годы войны орденом Александра Невского, которому в этом году исполняется 800 лет.

В состав механизированной колонны вошли более 190 единиц современной и перспективной военной техники, а также историческая техника – представленная легендарным танком Победы – Т-34, который открывали прохождение механизированной колонны.

Современная линейка танков была представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14. В состав мехколонны также включены бронеавтомобили повышенной защищённости семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади прошел впервые. Боевые машины мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективной БМП «Курганец-25». Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представили вооружение ракетных войск и артиллерии. Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представили вооружение войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система «С-400» представили оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил. Вооружение Воздушно-десантных войск было представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Также в составе механизированной колоны включены расчеты модернизированной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг», бронеавтомобили автомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

В пролете парадного строя авиации над Красной площадью были задействованы 23 вертолета и 53 самолета Воздушно-космических сил. Всего 76 единиц авиационной техники.

Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Впервые в этом году открыли воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетели экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28н.

Помимо этого особенностью авиационного парада в 2021 году стал новый элемент – пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35с Центра показа авиационной техники.

Также в составе парадного строя авиации задействовали стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, Су-24м и другие типы авиационной техники.

Завершили авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57 и три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «Кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30см и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Для проведения воздушной части парада были задействованы аэродромы в Московской, Липецкой, Ивановской, Саратовской и Рязанской областях.

9 мая военные парады с привлечением личного состава, военной техники и летательных аппаратов прошли ещё в 27 городах, из них в 8 городах – героях: Волгоград, Керчь, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула, а также в городах, в которых дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии: Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.

В 377 городах и населенных пунктах, где дислоцируются воинские части и подразделения, также прошли торжественные мероприятия с привлечением войск.

Всего к военным парадам и торжественным мероприятиям было привлечено около 170 тыс. человек, около 4 тысяч единиц вооружения и военной техники, более 300 самолетов и вертолетов.

Вечером в 22.00 по местному времени в городах проведения парадов состоятся артиллерийские салюты. В остальных городах и населенных пунктах состоятся фейерверки.

Вечером на 16 точках г. Москвы (Лужнецкая набережная - 2 точки, Ново-Переделкино, Парк Победы, Всероссийский выставочный центр ВДНХ, Лианозово, Измайловский парк культуры и отдыха, ПКиО Кузьминки, Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, Зеленоград, Городской округ Троицк) пройдет артиллерийский салют.

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