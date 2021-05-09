09.05.2021 (15:25)

Международная онлайн-видеоконференция объединила ветеранов Великой Отечественной войны из 27 стран

В Санкт-Петербурге Дом офицеров Западного военного округа стал площадкой международной онлайн-видеоконференции ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, участников антигитлеровской коалиции «Память, сберегающая мир».

«В онлайн-видеоконференции между Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими ветеранов, блокадников, проживающих за рубежом, приняло участие около 100 человек из 27 стран», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

В ходе онлайн-видеоконференции состоялось возложение венка от имени проживающих за рубежом ветеранов и блокадников к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище, выступление ветеранов, обсуждение актуальных вопросов противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Онлайн-видеоконференция завершилась концертом творческих коллективов Санкт-Петербурга, исполнивших всенародно любимые песни о Великой Отечественной войне.

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