09.05.2021 (16:00)

Свыше 60 кораблей и судов обеспечения, выполняющих задачи в Мировом океане получили поздравление от Главкома ВМФ России с Днем Победы

Экипажи свыше 60 кораблей и судов обеспечения , выполняющих задачи в Мировом океане получили поздравление Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова с Днем Победы. Поздравительная телеграмма Главкома ВМФ также направлена в адрес командования и военнослужащих Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, в адрес ветеранских организаций Военно-Морского Флота.

В тексте поздравительной телеграммы Адмирала Николая Евменова сказано:

9 мая наш народ отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Путь к Победе над фашизмом был долгим и тяжелым.

1418 дней и ночей советский народ героически защищал свою Родину от фашизма, ежедневно проходя через множество испытаний, трудностей и лишений самой кровопролитной войны в истории ХХ века. Прошел и одержал Победу, величие которой навеки останется в истории.

Сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, очернить подвиг советского народа и возродить идеи фашизма помнить о героическом прошлом России особенно важно. Советско-германский фронт с первых и до последних дней своего существования был местом, где решалась не только судьба нашей страны, но и исход Второй Мировой Войны, судьба всего послевоенного мира. Советский народ взял на себя и с честью вынес всю тяжесть борьбы с агрессорами. Именно Россия, Советский Союз сорвали человеконенавистнические, кровавые планы нацистов, не позволили фашистам завладеть миром. Наш солдат, защищая свою Родину, не жалея себя, отстояв свободу и независимость своей страны, принес освобождение и мир в Европу», - сказано в телеграмме Главкома ВМФ России.

Как отметил в своей телеграмме Адмирал Николай Евменов, - «Весомый вклад в приближение Великой Победы внес Военно-Морской Флот, который участвовал в большинстве оборонительных и наступательных операций. За годы войны моряками уничтожено около 2500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка по водным путям более 10 миллионов человек и 100 миллионов тонн грузов. Практически все приморские города-крепости стали городами-героями: Ленинград, Мурманск, Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск. Имена многих моряков стали легендами: подводники М.Гаджиев и Ф.Видяев, катерники А.Шабалин и А.Черцов, морские летчики В.Раков и Б.Сафонов, морские пехотинцы Ц. Куников и В.Леонов и многие другие. Доблесть, мужество и героизм личного состава флота, самоотверженность тружеников судостроительной и судоремонтной промышленности навеки останутся в памяти благодарных потомков.

Оценка Военно-Морскому Флоту была дана Верховным Главнокомандующим в приказе по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту от 22 июня 1945 года: «На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной».

Как отмечено в тексте поздравительной телеграммы Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова, - «Современной Военно-Морской Флот России достойно продолжает эстафету поколений в деле надежного обеспечения безопасности Отечества с морских и океанских напрвлений.. Возрос уровень морской выучки личного состава Военно-Морского Флота. Успешно выполнены задачи по увеличению наплаванности кораблей и налета летательных аппаратов. Кораблями Военно-Морского Флота за год выполнено более 100 походов и боевых служб. Силы и войска Военно-Морского Флота стали регулярно участвовать в оперативном межфлотском учении «Океанский Щит», в ежегодных стратегических командно-штабных учениях, Армейских международных играх и ряде других крупных мероприятий боевой и оперативной подготовки. Визитной карточкой Флота стал Главный Военно-Морской парад в Санкт-Петербурге. Сегодня боевая мощь Военно-Морского Флота вызывает восхищение и гордость у наших соотечественников и служит вдохновляющим фактором для подрастающего поколения молодёжи. Особые слова благодарности в адрес тех, кто прошел через эту страшную войну. Спасибо вам, дорогие ветераны, за вашу доблесть и мужество! Вы носители и хранители нашей истории. Вы учите патриотизму нынешнее поколение защитников Отечества, которое, я уверен, не подведет, если настанет время серьезных испытаний. Уважаемые товарищи! Сердечно поздравляю Вас с Днём Победы! Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, труда и военной службы, всему личному составу и гражданскому персоналу Военно-Морского Флота крепкого флотского здоровья, счастья и семейного благополучия, мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов и свершений во имя России и на благо Военно-Морского Флота».

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