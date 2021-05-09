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09.05.2021 (14:45)

В городе Гусев Калининградской области состоялся парад Победы

В городе Гусев Калининградской области прошел военный парад с участием войск армейского корпуса Балтийского флота в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Принимал парад командир армейского корпуса Балтийского флота генерал-майор Андрей Рузинский. В мероприятии приняли участие более 800 военнослужащих армейского корпуса и 50 воспитанников кадетского корпуса. Кроме того, в составе механизированной колонны прошли около 30 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер».

Завершился парад Победы в Гусеве торжественным прохождение всех парадных расчетов с песнями «День Победы» и «Служить России», а также демонстрационным пролетом авиации Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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