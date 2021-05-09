09.05.2021 (15:10)

Специалисты ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Специалисты ФГАУ «Росжилкомплекс» поздравили с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранов и тружеников тыла. Всего они навестили более 90 человек, проживающих на территории от Калининграда до Владивостока.

Некоторые фронтовики связали свою жизнь с военным делом и в мирное время работали в структурах Министерства обороны. Как Александр Николаевич Извеков создавали сверхзвуковые реактивные истребители, как Владимир Прохорович Жабчук — зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия, как Александр Кузьмич Никитенков принимали участие в разработке системы подготовки военных кадров. Иван Кириллович Покусаев, который по окончанию военной службы руководил «большим» ЦСКА, занимался подготовкой и проведением Олимпиады-80 и до сих пор входит в Президиум Совета ветеранов спорта клуба, растили настоящих чемпионов спорта.

Другие фронтовики продолжали службу Родине вне Минобороны. Семён Власович Куликов, покинув ряды Советской Армии, всю жизнь трудился газоэлектросварщиком на заводах Ростова-на-Дону.

Евдокия Григорьевна Кондакова ушла на фронт в 18 лет. «Меня и двух еще девушек привезли в Куйбышево, учили стрелять из пулемета, винтовок, после чего отправили пароходом в Ульяновск, - вспоминает она, - нам дали брошюрки, в которых были фотографии всех самолетов и названия, хотя мы и так знали какие наши, а какие немецкие самолеты. Немецкие гудели по-другому и летели выше, чем наши. И вот мы стояли у аппарата и передавали в штаб, какой самолет и во сколько пролетел», — рассказала она пришедшим поздравить ее с Днём Победы представителям Росжилклмплекса.

Пётр Александрович Кононенко добровольцем ушёл на фронт в 1944 году, как только ему исполнилось 18 лет. Воевал на Южном и Ленинградском фронтах, принимал участие в снятии блокады Ленинграда, штурме на Корнельском перешейке. До сих пор продолжает вести активную социальную жизнь и много времени уделяет патриотическому воспитанию молодежи.

Каждая история, рассказанная ветеранами и тружениками тыла во время визитов, уникальна и удивительна, они пришли к Победе ради мирного неба над головой и спокойного будущего своих потомков.

Специалисты «Росжилкомплекса» пожелали им крепкого здоровья, жизненных сил, благополучия, от лица Учреждения вручили цветы и подарочные наборы.

ФГАУ «Росжилкомплекс» является специализированной организацией Минобороны России, осуществляющей полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.

Учреждение призвано осуществлять весь спектр работ по распоряжению специализированного жилищного фонда: от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее данные функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями. Централизация позволит автоматизировать процесс заселения жилых помещений, сократить временные затраты на принятие и реализацию управленческих решений.

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