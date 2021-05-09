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09.05.2021 (14:15)

Ветеранов Военно-медицинской академии поздравили с Днём Победы

Ветеранов Военно-медицинской академии поздравили с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Виталия Александровича Хилько и Валентину Филипповну Ганиченко посетили председатель организации ветеранов Военно-медицинской академии полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации Иван Данилович Косачев и офицеры военно-политического отдела академии.

Они поздравили ветеранов с праздником Великой Победы, произнесли тёплые слова и поздравления, вручили цветы и памятные подарки от командования Военно-медицинской академии.

Валентина Филипповна Ганиченко родилась 14 апреля 1923 года, проработала медицинской сестрой в клинике общей терапии Военно-медицинской академии до 2002 года. В годы войны Валентина Филипповна трудилась медсестрой в полевом подвижном госпитале на фронте, которым командовал Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский.

Виталий Александрдвич Хилько родился 15 июля 1930 года в родильном отделении Военно-медицинской академии, с которой будет связана вся его профессиональная и научная жизнь. 

После окончания академии в 1954 году Виталий Александрович служил в Группе Советских войск в Германии войсковым врачом, где продолжал заниматься хирургией, прошел подготовку в интернатуре Главного госпиталя Группы войск. 

С 1982 по 1992 гг. Виталий Александрович возглавлял кафедру нейрохирургии ВМедА и нейрохирургическую службу Вооруженных Сил СССР. Он по-прежнему принимает активное участие в работе кафедры, участвует в работе Ассоциации нейрохирургов России, является членом редколлегии журналов «Вопросы нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко» и «Вестник хирургии им. И.И. Грекова». Также является почетным доктором Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Медицина
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