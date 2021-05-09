09.05.2021 (13:30)

Слушатели Военно-медицинской академии прошли торжественным маршем по Дворцовой площади в День Победы

Сегодня на Дворцовой площади прошел парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 4 тысяч военных, курсантов, кадетов, юнармейцев, а также более 100 единиц исторической и современной военной техники.

В параде приняли участие офицеры и слушатели Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Более 120 слушателей факультета руководящего медицинского состава прошли парадным строем по Дворцовой площади. Возглавил парадный строй академии начальник 1 факультета полковник медицинской службы Валентин Михальский.

В начале парада Победы командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев объехал строй военнослужащих гарнизона Санкт-Петербурга, парадных расчетов войск военного округа, военных академий Минобороны Россиии, войск Северо-Западного округа национальной гвардии, МЧС РФ, кадет, суворовцев и юнармейцев.

«Именно наши отцы и деды смогли уничтожить и сокрушить гитлеровский фашизм. Наш общий долг - помнить, какой ценой была завоевана Победа, чтить подвиг победителей, отстаивать правду о войне. Лужский рубеж, Пулковские высоты, Невский пятачок, Дорога жизни - для нас эти и другие героические места не просто история. Здесь, под Ленинградом, были нарушены планы фашистских захватчиков по покорению города, стойкость которого в блокадные 900 дней и ночей потрясла весь мир», - сказал Александр Журавлев.

Командующий ЗВО отметил, что сегодня «мы склоняем головы перед всеми, кто сражался за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны».

Он подчеркнул, что ветераны - главные герои Великого дня Победы, их подвиг дал достойную и мирную жизнь для многих поколений.

Торжественным маршем по Дворцовой площади прошли свыше 4 тысяч военнослужащих округа и курсантов военно-учебных заведений, более 100 единиц военной техники. Среди них бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3. Впервые в составе парадных расчетов по Дворцовой площади прошли тактические автомобили «Тайфун 4х4», роботизированные комплексы разминирования «Уран-6», многоцелевой комплект оперативного развертывания временных дорог.

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