09.05.2021 (13:55)
В День Победы артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота провели передвижные концерты для жителей города Севастополя
В День Победы для жителей города Севастополя артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота дали многочисленные концерты, передвигаясь по городу на бортовом военном автомобиле.
Флотские артисты исполнили известные фронтовые песни, а также современные вокальные композиций, посвященные Великой Отечественной войне.
Кроме того, сегодня в Севастополе прошла акция «Автомобиль Победы», в ходе которой по улицам города курсировал военный автомобиль, оснащённый звуковещательной аппаратурой, и транслировал музыкальные произведения военных лет.
На каждой единице военной техники был установлен Государственный флаг Российской Федерации и копия Знамени Победы, а сами автомобили были оформлены символикой Дня Победы.
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