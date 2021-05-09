09.05.2021 (13:45)

В Севастополе, Крыму и Новороссийске военнослужащие и военная техника прошли в парадном строю на День Победы

Более 5000 военнослужащих Министерства обороны, других силовых министерств и ведомств Российской Федерации прошли в парадном строю 9 мая на Крымском полуострове и в Новороссийске, где базируются корабли и воинские части Черноморского флота

Парады Победы прошли в городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске и в столице Республики Крым - Симферополе.

В Севастополе в составе 1 парадного полка, 3 парадных батальонов и 8 парадных рот под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона,, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты ЧВВМУ имени П.С.Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и министерства РФ по Чрезвычайным ситуациям (МЧС), а также кадеты и сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В составе пеших колонн в параде впервые прошли воспитанники Омского кадетского корпуса (ОКК), которые с сентября 2020 года проходят обучение на базе Севастопольского Президентского кадетского училища в связи с реконструкцией основного корпуса ОКК.

Также исключение этого года стало участие в составе пеших парадных расчётов женской коробки. Обычно военнослужащие-женщины принимают участие в Параде по юбилейным годам, но в этом году для них сделали исключение.

В механизированной части парада, которую возглавил легендарный танк Т-34, прошло 65 единиц боевой техники, среди которых: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун».

Впервые в составе механизированной колонны военной техники прошёл санитарный автомобиль повышенной защищённости «Линза», предназначенный для вывоза раненых с поля боя, а также для перевозки медицинского имущества и развёртывания медицинского пункта.

В Севастополе парад принимал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, в Керчи – заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Пинчук, в Симферополе – командир армейского корпуса ЧФ – генерал-майор Денис Лямин, в Новороссийске – командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.

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