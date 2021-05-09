09.05.2021 (13:30)

Юнармейцы сняли короткометражный фильм о Великой Отечественной войне

Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» представили драматичный ролик о Победе в Великой Отечественной войне. Сюжет подготовлен в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб Движения проводит совместно с издательством «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

Повествование в короткометражке ведётся от лица юнармейца, который предлагает отправиться в виртуальную экскурсию и изучить последние дни Великой Отечественной войны, в частности – Берлинскую наступательную операцию, в ходе которой Красная армия взяла столицу Третьего рейха – Берлин, разгромила и принудила его капитулировать. Операция продолжалась 23 дня, с 16 апреля по 8 мая 1945 года. 21 апреля наши войска прорвались в город, где их встретило ожесточённое сопротивление, враг сдаваться не хотел.

Советские солдаты задействовали все свои силы и к вечеру 28 апреля вышли в район рейхстага. Борьба шла за каждый метр земли и в результате в ночь на 2 мая остатки гарнизона фашистов сдались. Генерал Вейдлинг, командующий обороной города, объявил о капитуляции. Те немецкие части, которые её не приняли и пытались прорваться на запад, были уничтожены. Над рейхстагом было водружено советское знамя.

9 мая 1945 года Германия подписала акт безоговорочной капитуляции. Вот так завершилась Великая Отечественная война!

«Сегодня я узнал о том, сколько стоит Победа! – делится своими впечатлениями Егор Шихарев, чей голос звучит за кадром. – 1418 страшных дней позади! А 24 июня 1945 года на Красной площади состоялся парад Победы, праздник, который все так долго ждали». Каждому из зрителей юнармеец задаёт вопрос: «А что для тебя значит Победа в Великой Отечественной войне?» Любой из нас с огромной болью в сердце готов ответить на него… Ведь в России нет семьи, которую бы не коснулась старшая трагедия.

Всего в рамках проекта юнармейцы сняли восемь роликов, пояснил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трёхкратный чемпион мира, семикратны чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный. Получился патриотический мини-сериал, в котором идёт речь о ключевых событиях тех лет.

«Мы узнали о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, а также о блокаде Ленинграда и об обороне Севастополя. Ребята рассказали о битве за Москву, которая переломила ход войны, и об освобождении Европы. Эти сюжеты смогли посмотреть юнармейцы, которые живут далеко от столицы и не могут посетить музей. В итоге мы можем сказать, что ребята живо интересуются историей. Темы, затронутые в сюжетах, стали основой для литературных произведений и иллюстраций, которые были представлены на конкурс. В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне», – добавил он.

Прием творческих работ на конкурс «Два капитана» уже завершен. Сейчас жюри подводит итоги, определяет призёров в трёх номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». В конце апреля на сайте www.detlit.ru шло голосование, в котором мог принять участие любой желающий, чтобы определить, кто получит «Приз зрительских симпатий». Лучших авторов наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и издательства «Детская литература».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 800 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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