09.05.2021 (13:25)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота почтили память павших в Великой Отечественной войне

В Симферополе военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провели церемонию возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в парке имени Юрия Гагарина.

В памятной церемонии приняли участие командир армейского корпуса ЧФ генерал-майор Денис Лямин, юнармейцы, представители совета министров Республики Крым, администрации республики и города.

Также в этот день памятные мероприятия прошли на воинском кладбище города, где находятся захоронения героев Великой Отечественной войны.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемонию завершил торжественный марш роты почетного караула соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ и оркестра.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

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