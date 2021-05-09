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09.05.2021 (13:10)

На советском воинском захоронении в Германии состоялась памятная церемония возложения венков

На советском воинском захоронении на Бассинплатц в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) состоялась памятная церемония возложения венков с участием Посла России в ФРГ С.Ю.Нечаева, сотрудников Посольства и  Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ. С целью соблюдения мер безопасности торжественное мероприятие проходило в ограниченном для широкой общественности формате. Участники церемонии почтили память советских воинов-освободителей, погибших при Котбус-Потсдамской операции в рамках Берлинской наступательной операции на заключительном этапе войны.

Разгром противника на данном участке позволил окружить 9-ю армию вермахта в Хальбском котле, что облегчило последующий штурм германской столицы. На мемориале на Бассинплатц в Потсдаме захоронены 680 солдат и офицеров Красной армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества
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