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09.05.2021 (13:15)

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов возложил венки и цветы к мемориалу освободителям и защитникам Севастополя

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов возложил венки и цветы к мемориалу освободителям и защитникам Севастополя в рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе праздничных мероприятий командующий Черноморским флотом совместно с руководителями города-героя Севастополя принял участие в церемонии зажжения Вечного огня и возложении венков к обелиску воинской Славы на Мемориальном комплексе Сапун-Гора после завершения его реконструкции, а также возложении венков к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на площади адмирала П.С. Нахимова.

Также, военнослужащие соединений и частей Черноморского флота возложили венки и цветы к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям Севастополя.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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