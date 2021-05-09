Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2021 (13:40)

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы прозвучал в Петропавловске-Камчатском

Фото Видео

В Петропавловске-Камчатском дан праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Салютные расчёты Войск и сил на Северо-востоке России тридцатью залпами артиллерийских орудий первыми на территории Российской Федерации отсалютовали воинам-победителям.

Запуск праздничного фейерверка осуществлялся салютными установками 2А-85 с площадки у площади Ленина. Для звукового сопровождения фейерверка с Озерновской косы использовались гаубицы Д-30.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Восточного военного округа возложили цветы к памятникам военачальникам Великой Отечественной войны в Хабаровске
Военнослужащие Тихоокеанского флота во Владивостоке принимают участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы
Во Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в заплыве, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Тихоокеанский флот , Салют , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false