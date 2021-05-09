09.05.2021 (13:40)

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы прозвучал в Петропавловске-Камчатском



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы прозвучал в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском дан праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Салютные расчёты Войск и сил на Северо-востоке России тридцатью залпами артиллерийских орудий первыми на территории Российской Федерации отсалютовали воинам-победителям.

Запуск праздничного фейерверка осуществлялся салютными установками 2А-85 с площадки у площади Ленина. Для звукового сопровождения фейерверка с Озерновской косы использовались гаубицы Д-30.

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