09.05.2021 (13:40)
Праздничный артиллерийский салют в честь Дня Победы прозвучал в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском дан праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Салютные расчёты Войск и сил на Северо-востоке России тридцатью залпами артиллерийских орудий первыми на территории Российской Федерации отсалютовали воинам-победителям.
Запуск праздничного фейерверка осуществлялся салютными установками 2А-85 с площадки у площади Ленина. Для звукового сопровождения фейерверка с Озерновской косы использовались гаубицы Д-30.
Новости по теме:
Военнослужащие Восточного военного округа возложили цветы к памятникам военачальникам Великой Отечественной войны в Хабаровске
Военнослужащие Тихоокеанского флота во Владивостоке принимают участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы
Во Владивостоке военнослужащие ТОФ приняли участие в заплыве, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
Метки: