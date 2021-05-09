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09.05.2021 (12:55)

В Самаре в День Победы торжественно открыли мемориал «Генералы земли Самарской»

В Самаре в День Победы у штаба Второй общевойсковой армии Центрального военного округа, на улице Фрунзе, торжественно открыли мемориал «Генералы земли Самарской».

Автором монумента стал Константин Фомин, который ранее завершил свою работу над мемориалом подо Ржевом. На памятных досках высечены имена 179 уроженцев Самарской области — участников Великой Отечественной войны, имевших высшие офицерские звания Вооруженных Сил и органов госбезопасности. Среди них 18 Героев Советского Союза и Героев Социалистической Труда.

В церемонии открытия монумента приняли участие командующий 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, представители правительства и силовых ведомств региона, руководящий состав военной контрразведки 2-й общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, юнармейцы, школьники и кадеты.

Инициатор и автор идеи депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн поблагодарил командующего 2-й общевойсковой армией и губернатора Дмитрия Азарова за содействие в реализации проекта.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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