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09.05.2021 (12:35)

Командующий войсками ЦВО поблагодарил командиров парадных расчетов за высокую строевую выучку

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин поблагодарил командиров парадных расчетов за высокую строевую выучку личного состава.

Сегодня по Площади 1905 года в Екатеринбурге торжественным маршем прошли около 20 парадных расчетов общей численностью около 2,5 тыс. человек. Впервые в параде войск гарнизона приняли участие воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и девушки-курсанты Уральского института МВД. Также в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, военнослужащие мотострелкового, железнодорожного соединений и военной полиции, сотрудники ГУ ФСИН по Свердловской области, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

Генерал-полковник Александр Лапин вручил наиболее отличившимся легендарные черные ножи, символизирующие подвиг Уральского добровольческого танкового корпуса, а также поблагодарил начальника автобронетанковой службы ЦВО полковника Ханифа Беглова за безупречную техническую готовность вооружения и военной техники, задействованной в военном параде.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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