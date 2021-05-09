09.05.2021 (12:45)

В частях, непосредственно подчинённых главнокомандующему ВМФ России, прошли памятные торжественные мероприятия в честь 76-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественно войне

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, в частях, непосредственно подчиненных Главкому ВМФ, проведены широкомасштабные патриотические мероприятия, посвященные 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В рамках мероприятий были организованы торжественные митинги, военнослужащие возложили венки и цветы к памятным местам отдания воинских почестей, местам воинских захоронений, могилам воинов, погибших при защите Отечества.

Для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны были организованы акции «Звонок ветерану» и «Письмо ветерану», в которых приняли участие должностные лица командования военно-морских учебных заведений, преподаватели, курсанты, нахимовцы, обучающиеся общеобразовательных учреждений морской направленности, юнги Юнармии, ветераны ВМФ.

Как сказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов ранее на церемонии возложения венков и цветов, которая состоялась на Пискарёвском кладбище, «в эти дня проходят церемонии возложения венков и цветов к мемориалам во всех пунктах дислокации флотов и Каспийской флотилии. Военные моряки свято чтут традиции тех, кто самоотверженно сражался с фашистами в море, в воздухе, на суше и в тылу. Наш долг помнить подвиг поколения, которое ценой не жалея свой жизни, проявляя мужество и героизм одержали Великую Победу над захватчиками. В сердце и душе каждого военного моряка, от матроса до адмирала, историческая память, чувство восхищения и благодарности героям».

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