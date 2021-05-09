Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.05.2021 (12:25)

Командир российской военной базы в Таджикистане наградил военнослужащих соединения

Командир 201-й российской военной базы в Таджикистане наградил военнослужащих соединения в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

За отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке полковник Сергей Горячев вручил военнослужащим ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма. В поздравительной речи командир базы высоко оценил профессионализм личного состава, выразил уверенность в сохранении славных традиций, заложенных ветеранами, и пожелал военнослужащим успехов в боевой подготовке и семейного благополучия.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Командование 41-ой общевойсковой армии приняло участие в торжественном возложении цветов к бюсту Александра Покрышкина в Новосибирске
Челябинский филиал Военно-воздушной академии поддержал Всероссийскую акцию «Бессмертный полк»
В Новосибирске прошел праздничный парад, посвященный 76-ой годовщине Дня Победы
В Екатеринбурге завершился военный парад, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Центральный военный округ , Награждения , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false