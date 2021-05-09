09.05.2021 (12:25)

Командир российской военной базы в Таджикистане наградил военнослужащих соединения

Командир 201-й российской военной базы в Таджикистане наградил военнослужащих соединения в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

За отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке полковник Сергей Горячев вручил военнослужащим ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма. В поздравительной речи командир базы высоко оценил профессионализм личного состава, выразил уверенность в сохранении славных традиций, заложенных ветеранами, и пожелал военнослужащим успехов в боевой подготовке и семейного благополучия.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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