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09.05.2021 (12:30)

Свыше 6 тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО приняли участие в торжественных мероприятиях 9 мая на территории 5 регионов России

9 мая в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие свыше 6 тысяч военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа в Москве, Нижнем Новгороде, Смоленске, Иванове, Ярославле.

В составе пеших колонн по главным площадям городов прошли Кантемировская танковая дивизия, Таманская мотострелковая дивизия, ракетная бригада, разведывательная бригада, зенитно-ракетная бригада, танковая бригада, инженерно-саперный полк.

В составе механизированных колонн было представлено свыше 150 единиц различной боевой техники. Танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М «Прорыв»,  боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимостью «Тайфун-К», «Рысь» и другая боевая техника стоящая на вооружении танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Военные парады
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