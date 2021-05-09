09.05.2021 (12:10)

В Калининграде прошел военный парад, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Калининграде прошел парад Победы, в котором приняли участие более 2400 военнослужащих Балтийского флота и сотрудников силовых ведомств, а также современная боевая техника и морская авиация, состоящие на вооружении флота.

Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, а принимал парад - командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Торжественным маршем по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота. Вузы на военном параде представляли курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в г. Калининграде, Калининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского филиала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ. Также в параде Победы приняла участие парадная рота учащихся из кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» и парадная коробка представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», представители ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН, а также Росгвардии России, Министерства Внутренних дел РФ и Федеральной пограничной службы ФСБ России.

Во главе механизированной колонны на площади Победы прошел легендарный танк Т-34, который проехал по главной площади города своим ходом. В составе механизированной колонны по главной площади Калининграда прошли танки Т-72Б3М, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», и другая авто и броне техника, а также техника военных лет.

Всего в состав механизированной колонны было включено 76 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

Затем в небе над центром Калининграда в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27ПЛ и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

В 22 часа в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произведут праздничный салют в честь 76-ой годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3. Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 76 года после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществят звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

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