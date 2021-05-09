09.05.2021 (12:15)

Челябинский филиал Военно-воздушной академии поддержал Всероссийскую акцию «Бессмертный полк»

Курсанты филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске развернули на плацу огромную копию Знамени Победы. Курсанты филиала совместно с представителями челябинского отделения движения «Бессмертный полк» провели совместную акцию в преддверии Дня Победы. Она была посвящена труженикам тыла и работе эвакуированных на Южный Урал в годы войны промышленных предприятий. Участники акции развернули на строевом плацу филиала огромную копию боевого знамени Победы.

В проведении акции приняли участие более полутысячи человек. Кроме этого, во всех казармах филиала курсанты разместили баннеры с фотографиями своих дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны.

За активную гражданскую позицию курсантов филиала поблагодарил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Вяткин. Со словами поддержки выступили и представители традиционных религиозных конфессий.

«Вклад в Победу тружеников тыла и эвакуированных предприятий, невозможно переоценить. Память о них важна для сохранения исторической справедливости о войне, которая унесла миллионы жизней наших соотечественников. И не только на фронте. Их подвиг бессмертен, как и память о том какой ценой досталась советскому народу Великая Победа», - рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске генерал-майор Игорь Шведов

На курсантах, принимавших участие в акции, были надеты накидки, с названиями южноуральских предприятий, внесших значительный вклад в Победу. Именно в годы Великой Отечественной войны Урал и Челябинская область стали называть опорным краем державы. На Южный Урал были эвакуированы 5 народных комиссариатов, свыше 320 промышленных предприятий, а Челябинск получил второе название - Танкоград. В городах Челябинской области были развернуты около 140 госпиталей с общим объемом 50 тысяч койкомест. А более 20 различных военных образовательных учреждений, готовили офицеров и младших командиров для отправки на фронт.

Признанием вклада Южного Урала в общее дело Победы стало присвоение Челябинску и Магнитогорску, одним из первых в России, почетных званий «Город трудовой доблести».

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