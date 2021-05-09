09.05.2021 (12:20)

Командование 41-ой общевойсковой армии приняло участие в торжественном возложении цветов к бюсту Александра Покрышкина в Новосибирске

Личный состав 41-ой общевойсковой армии принял участие в торжественном возложении венков и цветов к бюсту маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина на площади Свердлова в Новосибирске.

В торжественном мероприятии приняли участие командующий 41-ой общевойсковой армией генерал-лейтенант Сергей Рыжков, военнослужащие новосибирского гарнизона, ветераны, представители силовых структур и руководство области и города, представители отрядов Юнармии области.

Кроме того, сегодня у бюста Александра Покрышкина установлена почётная Вахта памяти. На пост заступили курсанты и воспитанники МКУ «Центр «Витязь».

Справочно:

Александр Покрышкин (1913−1985) — легендарный лётчик Великой Отечественной войны, маршал авиации. На фронте воевал с первого дня войны. Он совершил более 600 вылетов, провел 156 воздушных боёв, сбил 59 самолетов противника, сам же ни разу не был ранен. Первый и единственный трижды Герой Советского Союза, удостоенный этого звания в ходе Великой Отечественной войны.

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