09.05.2021 (11:45)

В Новосибирске прошел праздничный парад, посвященный 76-ой годовщине Дня Победы

На площади им. Ленина в Новосибирске прошел торжественный парад пеших расчетов и механизированной колонны, посвящённый 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Высшего военного командного училища и представители силовых ведомств Новосибирской области прошли торжественным маршем под сопровождение сводного военного духового оркестра. Впервые в этом году в торжественном мероприятии приняли участие сразу 4 женских парадных расчета и курсанты Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Александра Покрышкина.

Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, специально отреставрированный к торжественному мероприятию. Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Панцирь-С1», машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

Впервые в этом году были представлены на параде тяжелые механизированные мосты ТММ на базе КамАЗ 55-501 и комплекс развертывания временных дорог. Всего в торжественном шествии приняли участие свыше 2000 человек, было задействовано более 50 единиц военной техники, с учетом авиации, которая завершила торжественный парад в Новосибирске.

К участию в параде были допущены военнослужащие без признаков инфекционных заболеваний, прошедшие вакцинацию и обязательный медицинский осмотр военными медиками. Военнослужащие войск РХБЗ произвели дезинфекцию центральной площади города, на которой проходило торжественное мероприятие, а также транспорта, на котором происходила перевозка военнослужащих к месту парада.

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