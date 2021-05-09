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09.05.2021 (12:05)

На центральной площади Самары состоялся Парад Победы

На центральной площади Самары состоялся военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По площади Куйбышева прошли более 2200 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны прошли свыше 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-400, а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34. В демонстрационном пролете приняли участие два вертолета Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА, пара сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Перед проведением парада был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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