09.05.2021 (11:55)

В Нижнем Новгороде состоялся парад Победы в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Нижнем Новгороде состоялся военный парад в честь 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Торжественное шествие принял начальник штаба гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-майор Андрей Колесников.

По центру города в парадных шеренгах прошли свыше 1,2 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академии МВД, МЧС, воспитанники кадетского корпуса, Юнармия и другие.

В составе механизированной колонны было представлено 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы открыл танк Т-34, за ним проследовали современные образцы военной техники танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», бронеавтомобили повышенной проходимостью «Тайфун-К», «Рысь».

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