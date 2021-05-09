09.05.2021 (11:40)

В Екатеринбурге завершился военный парад, посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад войск гарнизона, посвященный 76-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, завершился в Екатеринбурге.

Перед началом парада по Площади 1905 года проехала театрализованная автоэкспозиция «Долгий путь Победы», повествующая об основных этапах войны. На платформах изображены сцены в исполнении артистов ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны: пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист изображает собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку и лыжника в маскхалатах.

Одной из новинок стало участие одиннадцати всадников в форме казачьих кавалерийских формирований времен Великой Отечественной войны. Конники прошли по Площади 1905 года сразу после проезда автоэкспозиции, держа в руках боевые знамена воинских частей, сформированных на Урале в годы войны.

Всего по главной площади уральской столицы в строю торжественным маршем прошли около 20 парадных расчетов общей численностью около 2,5 тыс. человек. Впервые в параде войск гарнизона приняли участие воспитанники Екатеринбургского суворовского училища и девушки-курсанты Уральского института МВД. Также в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО), военнослужащие мотострелкового, железнодорожного соединений и военной полиции, сотрудники ГУ ФСИН по Свердловской области, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона под руководством начальника военно-оркестровой службы ЦВО полковника Сергея Алеева исполнил около 30 встречных и парадных маршей. Парад принимал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Командовал парадом заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Юрий Петров.

Механизированную колонну парада Победы, в составе которой было более 100 образцов современной и исторической военной техники, возглавлял легендарный танк Т-34. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовыми грузовиками ГАЗ АА «полуторка» и «Студебеккер», военными мотоциклами МВ-650.

По брусчатке Площади 1905 года проехали комплексы войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего. Парадные группы артиллерии и ракетных войск представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Впервые показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитный ракетный комплекс средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Сразу после проезда механизированной колонны в небе над уральской столицей пролетели крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, ударные вертолеты Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, пассажирский турбореактивный самолет Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики Су-24МР, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В самолетах и вертолетах над главной площадью уральской столицы пролетела копия знамени Победы, а также знамена и около 100 фотографий бессмертного полка. С воздуха ветеранов Великой Отечественной войны поздравил командир экипажа вертолета Ми-26, возглавляющего авиационный парадный строй.

Парад завершился прохождением военнослужащих роты почетного караула ЦВО.

Всего к военному параду в Екатеринбурге было привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны Российской Федерации, более 100 единиц военной техники и 14 летательных аппаратов.

В День Победы 9 мая для гостей и жителей города на Площади 1905 года и у мемориального комплекса «Черный тюльпан» впервые развернута выставка вооружения и военной техники. В том числе современные танки с улучшенными характеристиками Т-72Б3М, газотурбинные Т-80, а также различные модификации танков Т-72. Историческая техника представлена самоходной противотанковой артиллерийской установкой Су-100 и легким бронетранспортером БТР-40.

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