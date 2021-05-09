09.05.2021 (11:30)

Военнослужащие ЮВО и Абхазии приняли участие в шествии Победы

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совместно с военнослужащими Минобороны республики приняли участие в шествии Победы.

На набережной Сухума у памятника неизвестному солдату торжественным маршем прошли около 600 человек из числа войск Минобороны России и Абхазии, подразделений Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия. Музыкальное сопровождение шествия обеспечил военный оркестр базы.

Все военнослужащие ЮВО, задействованные в шествии Победы, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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