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09.05.2021 (11:15)

Во Владикавказе прошел Парад Победы с привлечением военной техники ЮВО

Парадные расчеты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в параде Победы во Владикавказе с привлечением военной техники воинских частей Владикавказского гарнизона.

На площади Свободы торжественным маршем прошли более 1,6 тыс. человек, в составе механизированной колонны было задействовано 48 единиц военной техники.

Также в параде приняли участие парадный расчёт от Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ, управления Министерства Внутренних дел России по Северной Осетии, Министерства чрезвычайных ситуаций России по Северной Осетии, парадный расчет от Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Военный парад во Владикавказе прошел с соблюдением противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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