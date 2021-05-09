09.05.2021 (11:00)

В Дагестане прошёл военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Каспийске состоялся военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественным маршем площади В. И. Ленина прошли свыше 1 тыс. военнослужащих Каспийской флотилии (КФл) и личный состав силовых ведомств республики. Пешую колонну возглавляла знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации, копией Знамени Победы и флагом Министерства обороны Российской Федерации. Также мимо трибун со зрителями и гостями прошли парадные расчеты от управления КФл, полка морской пехоты, бригады надводных кораблей, отдельной мотострелковой бригады 58 Армии, пограничных войск, ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии, управления МВД России по Республике Дагестан, главного управления МЧС, а также юнармейцы, сводный военный оркестр и женщины-военнослужащие.

В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М», новейшие бронетранспортеры БТР-82А, автомобили Урал-4320 со 120-мм миномётами 2С12 «Сани» и 122-мм гаубицами Д-30, КамАЗ-5320 с расчетом ПЗРК «Игла», Урал-4320 ВВ «БРОНЕКАПСУЛА» и др. Также в состав механизированной колонны вошли пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал».

При подготовке к параду Победы все военнослужащие прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Кроме того, в ходе подготовки к проведению торжественных мероприятий был выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний среди участников парада.

Всего в параде в Каспийске приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих от КФл, порядка 400 человек силовых ведомств республики, было задействовано более 30 единиц военной техники.

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