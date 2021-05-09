09.05.2021 (10:45)

Российские военнослужащие в Таджикистане отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военнослужащие в Таджикистане отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Российские военнослужащие 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отметили 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Командир российского соединения полковник Сергей Горячев в ходе торжественного построения поздравил личный состав соединения с Днем Победы и зачитал поздравительный приказ.

«9 мая в нашей стране отмечается День Победы. В борьбе с фашистскими захватчиками, бойцы Красной армии, труженики тыла и партизаны проявили невероятный героизм к самопожертвованию. Сегодня мы славим мужество наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших честь и независимость нашей Родины. Мы очень гордимся подвигами ветеранов 201-й стрелковой дивизии, которые покрыли себя неувядаемой славой в ходе боев за освобождения Гатчины. Пусть в сердцах людей живет глубочайшее уважение ко всем героическим защитникам Родины, что их жертвы не напрасны», - сказал командир военной базы полковник Сергей Горячев.

На строевом плацу состоялся торжественный митинг и вынос боевого знамени. Память героев, сложивших головы на полях сражений, военнослужащие почтили минутой молчания. Командир соединения полковник Сергей Горячев наградил отличившихся военнослужащих ведомственными медалями, ценными подарками и благодарственными письмами.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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