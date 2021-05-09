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09.05.2021 (10:30)

Салютный дивизион ЗВО произвел 11 артиллерийских залпов на Параде Победы в Москве

Метки:
Западный военный округ
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